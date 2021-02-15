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Царьград. Главное. Рекордный вывоз золота из России в Лондон: сверхприбыль или «запасной аэродром» 15.02.2021

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Царьград. Главное 15.02.2021. Рекордный вывоз золота из России в Лондон: сверхприбыль или «запасной аэродром»
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Царьград. Главное - Рекордный вывоз золота из России в Лондон: сверхприбыль или «запасной аэродром» (15 Февраля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Второй год подряд Россия ставит рекорд по экспорту золота на мировой рынок. Главный пункт назначения – Великобритания. Заработать сверхприбыль на выгодной конъюнктуре рынка или создать «запасной аэродром» для элиты?

 

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