Царьград. Главное. Где деньги, Зин? Министры Силуанов и Решетников опозорились на всю Россию 09.02.2021

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Второй год подряд Россия ставит рекорд по экспорту золота на мировой рынок. Главный пункт назначения – Великобритания. Заработать сверхприбыль на выгодной конъюнктуре рынка или создать «запасной аэродром» для элиты?

Смотрите онлайн Царьград. Главное Рекордный вывоз золота из России в Лондон: сверхприбыль или «запасной аэродром» (15 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.