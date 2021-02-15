Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз последовательно разрывает связи с Россией. По словам министра, никаких отношений между Россией и ЕС почти не осталось. От Байдена потребовали немедленно ввести санкции в отношении "Северного потока – 2" и заблокировать его. Требования наказать Российскую Федерацию звучат также и в Европе.

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. Сергей Лавров: никаких отношений между Россией и ЕС почти не осталось (15 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.