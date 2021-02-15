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60 минут. Вечерний выпуск. Сергей Лавров: никаких отношений между Россией и ЕС почти не осталось 15.02.2021

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60 минут по горячим следам 15.02.2021. Вечерний выпуск. Сергей Лавров: никаких отношений между Россией и ЕС почти не осталось
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Сергей Лавров: никаких отношений между Россией и ЕС почти не осталось (15 Февраля 2021)

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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз последовательно разрывает связи с Россией. По словам министра, никаких отношений между Россией и ЕС почти не осталось. От Байдена потребовали немедленно ввести санкции в отношении "Северного потока – 2" и заблокировать его. Требования наказать Российскую Федерацию звучат также и в Европе.

 

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Комментариев: 2
Петр
15 Февраля 2021, 20:01
Мы Русские, нам гадят а мы становимся крепче и злее!!)))
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Нейротоксический гельминтоз
15 Февраля 2021, 22:25
Галкин вернулся с курсов сурдопереводчиков
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