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Константин Сёмин. Труд заключённых. Многосерийный Кудрин. Честь Абрамовича. Галопом по Европам 15.02.2021

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Константин Сёмин 15.02.2021. Труд заключённых. Многосерийный Кудрин. Честь Абрамовича. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Труд заключённых. Многосерийный Кудрин. Честь Абрамовича. Галопом по Европам (15 Февраля 2021)

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Опубликовано: 15 Февраля 2021

В этом выпуске:
- Причина роста цен на продукты – успехи российского агропромышленного комплекса;
- Греф не согласен с оценкой Росстата, который считает, что экономика России просела на 3,1 процента;
- Силуанов считает – ситуация с нефтью стабилизировалась;
- Иркутский губернатор Кобзев предложил использовать заключенных, чтобы строить дома, пахать поля и валить лес;
- В Москве повторно арестован бывший сенатор и бизнесмен Масловский;
- Британская газета Индепендент извинилась перед Абрамовичем;
- Бывший владелец Уралкалия Рыболовлев продолжает распродавать имущество;
- В Москве прошла премьера документального фильма про Кудрина;
- Прошедшие снегопады дали Крыму надежду на пополнение запасов воды;
- Трампу так и не смогли объявить импичмент;
- В Каталонии на парламентских выборах побеждают партии, выступающие за независимость от Испании;
- В Мьянме начали стрелять по протестующим;
- Форд закрывает все три завода в Бразилии;
- Германия ужесточает въезд в страну для жителей Австрии и Чехии.

 

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