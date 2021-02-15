В этом выпуске:

- Причина роста цен на продукты – успехи российского агропромышленного комплекса;

- Греф не согласен с оценкой Росстата, который считает, что экономика России просела на 3,1 процента;

- Силуанов считает – ситуация с нефтью стабилизировалась;

- Иркутский губернатор Кобзев предложил использовать заключенных, чтобы строить дома, пахать поля и валить лес;

- В Москве повторно арестован бывший сенатор и бизнесмен Масловский;

- Британская газета Индепендент извинилась перед Абрамовичем;

- Бывший владелец Уралкалия Рыболовлев продолжает распродавать имущество;

- В Москве прошла премьера документального фильма про Кудрина;

- Прошедшие снегопады дали Крыму надежду на пополнение запасов воды;

- Трампу так и не смогли объявить импичмент;

- В Каталонии на парламентских выборах побеждают партии, выступающие за независимость от Испании;

- В Мьянме начали стрелять по протестующим;

- Форд закрывает все три завода в Бразилии;

- Германия ужесточает въезд в страну для жителей Австрии и Чехии.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Труд заключённых. Многосерийный Кудрин. Честь Абрамовича. Галопом по Европам (15 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.