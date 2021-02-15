В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили новый курс МИД России, слова министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по поводу «еэсовцев» и возможного разрыва дипломатических отношений, в случае введения новых санкций против России, истерику Навального в суде, а также Юлию Навальную, из которой активно лепят политика западные спецслужбы.

Как меняются риторика и действия российского МИДа?

Как объяснить поведение Навального на суде?

Почему Юлия Навальная сейчас выехала из России?

О женщине во главе государства.

Смотрите онлайн Николай Стариков МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная (15 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.