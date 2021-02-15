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Николай Стариков. МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная 15.02.2021

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Николай Стариков 15.02.2021. МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная
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Николай Стариков - МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная (15 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили новый курс МИД России, слова министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по поводу «еэсовцев» и возможного разрыва дипломатических отношений, в случае введения новых санкций против России, истерику Навального в суде, а также Юлию Навальную, из которой активно лепят политика западные спецслужбы.

 

Как меняются риторика и действия российского МИДа? 
Как объяснить поведение Навального на суде?
Почему Юлия Навальная сейчас выехала из России? 
О женщине во главе государства.

 

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