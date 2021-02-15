Николай Стариков - МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная (15 Февраля 2021)
Опубликовано: 15 Февраля 2021
Ведущие: Николай Стариков
Еще
В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили новый курс МИД России, слова министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по поводу «еэсовцев» и возможного разрыва дипломатических отношений, в случае введения новых санкций против России, истерику Навального в суде, а также Юлию Навальную, из которой активно лепят политика западные спецслужбы.
Как меняются риторика и действия российского МИДа?
Как объяснить поведение Навального на суде?
Почему Юлия Навальная сейчас выехала из России?
О женщине во главе государства.
Смотрите онлайн Николай Стариков МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная (15 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.