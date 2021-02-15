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Вечер с Владимиром Соловьевым 15.02.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 15.02.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (15 Февраля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Вчерашний вечер в России прошел под знаком свечения пожухлых сверчков во дворах, буквально единицы вышли поддержать таким образом флешмоб Волкова. Это действо прекрасно демонстрирует масштабы поддержки товарищей либералов, один-два зомбированных на весь подъезд.

 

Причём в прямом смысле, ведь особо умилительными стали фотографии, на которых был виден одинокий фонарик, светящийся на детской площадке. Вряд ли организаторы будут довольны таким результатом, выхлоп оказался мелким.

 

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