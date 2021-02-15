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Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 15.02.2021

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Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 15.02.2021
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Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым (15 Февраля 2021)

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Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым
Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым
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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Ведущие: Алексей Казаков

Диверсанты СБУ пытались похитить на территории России воевавшего в Донбассе добровольца. В России – флешмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко. В челябинском Троицке возникли проблемы с исполнением гимна "Мы русские и с нами Бог". Жителей астраханского села Капустин Яр терроризирует банда малолеток. В Петербурге предлагают выбросить вещи "бывших".

 

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