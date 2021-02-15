Диверсанты СБУ пытались похитить на территории России воевавшего в Донбассе добровольца. В России – флешмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко. В челябинском Троицке возникли проблемы с исполнением гимна "Мы русские и с нами Бог". Жителей астраханского села Капустин Яр терроризирует банда малолеток. В Петербурге предлагают выбросить вещи "бывших".

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