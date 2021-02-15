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Время в 21:00 15.02.2021

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Время в 21:00 15.02.2021
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Время в 21:00 (15 Февраля 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Смотрите в этом выпуске: неделя аномальных морозов только начинается; вакцинация стала одной из тем встречи Владимира Путина с главой "Роснефти"; взаимодействие на нефтяном рынке в рамках соглашения «ОПЕК+» обсудил Владимир Путин с наследным принцем Саудовской Аравии; сегодня — Международный день детей, больных раком;

 

50 лет назад была создана Система раннего предупреждения о ракетном нападении; ракета-носитель «Союз» доставит на орбиту запасы воды, топлива и комплект для ремонта; бывший глава Марий Эл признан виновным в крупной взятке; памятник Аленушке в Нововоронеже продан на аукционе.

 

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