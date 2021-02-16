Полный контакт. Кощунство Навального. Секта борцов с памятью народа. Глумление над историей 09.02.2021

Полный контакт. Процесс над Трампом. Санкции ЕС. Ивент от ФБК 10.02.2021

Доброе утро!

«Полный контакт» в эфире! Владимир Соловьёв и четыре часа эфира Вестей FM и Соловьёв LIVE.

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Война миров. Биониклы и лего-человечки против Соловьёва и разума (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.