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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Живой гвоздь - Кирилл Мартынов. Марш Немцова - Илья Яшин 16.02.2021

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Утренний разворот 16.02.2021. Баблоян и Курников. Живой гвоздь - Кирилл Мартынов. Марш Немцова - Илья Яшин
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Живой гвоздь - Кирилл Мартынов. Марш Немцова - Илья Яшин (16 Февраля 2021)

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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Увольнение за фонарик. Саиданвар Сулаймонов, гражданский активист.

«Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель.
 
Депутат против абсурдных норм КоАП о митингах. Андрей Викторович Барышев, депутат Государственной Думы.

«Живой гвоздь». Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты».

Маршу Немцова быть? Илья Яшин, глава муниципального округа Красносельский города Москвы.

 

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