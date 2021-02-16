Утренний разворот - Баблоян и Курников. Живой гвоздь - Кирилл Мартынов. Марш Немцова - Илья Яшин (16 Февраля 2021)
Опубликовано: 16 Февраля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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«Живой гвоздь». Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты».
Маршу Немцова быть? Илья Яшин, глава муниципального округа Красносельский города Москвы.
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