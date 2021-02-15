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- Байден придет - порядок наведет. Глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак дал скандальное интервью на передовой в Донбассе. Правда ли, что Украина выходит из минских договоренностей? И почему высшие чины Киева не смогли прекратить начатую ими войну за 7 долгих лет?

- «Амебы и инфузории должны мыть унитазы и лепить вареники для украинских военных». Львовский журналист Остап Дроздов дал совет, как титульные жители Незалежной должны использовать «недочеловеков», то есть говорящих по-русски жителей Украины.

- Почему украинские националисты заявили о своей поддержке блогера Навального. А начавший войну на Донбассе экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр «кровавый пастор» Турчинов называет берлинского пациента другом Киева?

- Почему западным СМИ так необходима истерика Навального в суде?

- А также. Кто в США готовит профессиональных участников протестов? Кто и зачем создает боевые группировки, названные в документах стаями?

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