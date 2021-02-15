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Между тем. Что предложил белорусам Лукашенко 15.02.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 15.02.2021. Что предложил белорусам Лукашенко
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Между тем с Наталией Метлиной - Что предложил белорусам Лукашенко (15 Февраля 2021)

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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

12 февраля завершило работу Всебелорусское Народное собрание. Два дня делегаты форума решали, как будет жить страна в ближайшие годы. У Лукашенко было что предложить народу. В отличие от уличной оппозиции, которая и собрание бойкотировала, и революционный задор, похоже, растеряла. Запланированные антиправительственные акции в Минске так и не состоялись.

 

Почему блицкриг оппозиции в Беларуси так и не случился? Где растворилась пятая колонна? И какой план действий предложил своим соотечественникам белорусский президент?

 

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