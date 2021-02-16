Михеев. Итоги. Гнездо оппозиции вьют в Германии: Фонарики за Навального отсвечивают в наших дворах 14.02.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" анализирует, почему именно сейчас на постсоветском пространстве появились антироссийские и русофобские настроения, даже в такой лояльной нам стране, как Казахстан.

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