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Михеев. Итоги. Двойная игра: Элита готова на брюхе распластаться перед Западом 16.02.2021

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Михеев. Итоги 16.02.2021. Двойная игра: Элита готова на брюхе распластаться перед Западом
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Михеев. Итоги - Двойная игра: Элита готова на брюхе распластаться перед Западом (16 Февраля 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" анализирует, почему именно сейчас на постсоветском пространстве появились антироссийские и русофобские настроения, даже в такой лояльной нам стране, как Казахстан.

 

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