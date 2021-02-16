Самая холодная ночь месяца прошла в столице, на термометрах виднелись цифры минус 22, неужели это еще не предел? Производители колбасы просят поднять цены на 10-15 процентов. В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса, ученые признали его более смертоносным.

Какое наказание ждет Навального за хамство по отношению к уважаемому человеку, герою, ветерану? Что за тактику избрал блогер и чем всё закончится?

Смотрите онлайн Время покажет (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.