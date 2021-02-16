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Время покажет 16.02.2021

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Время покажет 16.02.2021
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Время покажет (16 Февраля 2021)

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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Самая холодная ночь месяца прошла в столице, на термометрах виднелись цифры минус 22, неужели это еще не предел? Производители колбасы просят поднять цены на 10-15 процентов. В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса, ученые признали его более смертоносным.

 

Какое наказание ждет Навального за хамство по отношению к уважаемому человеку, герою, ветерану? Что за тактику избрал блогер и чем всё закончится?

 

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