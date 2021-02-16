Политическая Россия - Госдума, официально: протесты организованы по иностранной методичке (16 Февраля 2021)
Опубликовано: 16 Февраля 2021
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Организацию протестов в поддержку Навального по западной «методичке» официально признала Госдума России. Глава профильной комиссии, рассматривавшей этот вопрос, заявил, что использованные в Гонконге и Белоруссии «цветные» технологии протест-менеджеры пытались перенести на российскую почву.
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