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Политическая Россия. Госдума, официально: протесты организованы по иностранной методичке 16.02.2021

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Политическая Россия 16.02.2021. Госдума, официально: протесты организованы по иностранной методичке
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Политическая Россия - Госдума, официально: протесты организованы по иностранной методичке (16 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Организацию протестов в поддержку Навального по западной «методичке» официально признала Госдума России. Глава профильной комиссии, рассматривавшей этот вопрос, заявил, что использованные в Гонконге и Белоруссии «цветные» технологии протест-менеджеры пытались перенести на российскую почву.

 

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