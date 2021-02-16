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Речь Навального в суде по делу о клевете на ветерана

Навальный, ветеран, суд: день третий. Беларусь: массовые обыски. Приговор Дмитриеву – без изменений

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