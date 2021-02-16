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Соловьёв LIVE. Соловьев отвечает биониклам и лего-человечкам на блокировку своего аккаунта в Clubhouse 16.02.2021

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Соловьёв LIVE 16.02.2021. Соловьев отвечает биониклам и лего-человечкам на блокировку своего аккаунта в Clubhouse
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Соловьёв LIVE - Соловьев отвечает биониклам и лего-человечкам на блокировку своего аккаунта в Clubhouse (16 Февраля 2021)

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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт Владимира Соловьева. 

 

«Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о «ценности свободы слова» на этой площадке», — прокомментировал Соловьев.

 

Clubhouse — социальная сеть, участники которой собираются в онлайн-комнатах и общаются в режиме реального времени. Любой пользователь может послушать разговор и с разрешения модератора подключиться к дискуссии. Чтобы зарегистрироваться на платформе, желающие должны получить приглашение от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. Пока что ее приложение действует только на iOS.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Соловьев отвечает биониклам и лего-человечкам на блокировку своего аккаунта в Clubhouse (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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