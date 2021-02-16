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60 минут. Вечерний выпуск. Строить или не строить "Северный поток-2" 16.02.2021

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60 минут по горячим следам 16.02.2021. Вечерний выпуск. Строить или не строить "Северный поток-2"
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60 минут по горячим следам - Вечерний выпуск. Строить или не строить "Северный поток-2" (16 Февраля 2021)

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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

В Вашингтоне начались американо-немецкие консультации по проекту "Северный поток-2". Речь еще о 12 миллиардах евро, которые европейские инвесторы уже закопали на дне Балтийского моря и, очевидно, не хотят потерять. Германия пытается предложить Вашингтону некий стратегический пакет, который заставит Байдена отказаться от российских санкций против "Северного потока-2".

 

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Комментариев: 4
Лариса Куперман
16 Февраля 2021, 20:24
Одного не понимаю, как у Лаврова хватает терпения слушать все эти Европиськины глупости!
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Лавров
Лариса Куперман
16 Февраля 2021 в 21:15
Лавров получает зарплату за время пребывания на должности .... чемь меньше слов - тем больше пребывания .....
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Злая тётка
16 Февраля 2021, 20:24
Да, с США надо что-то делать!
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Вовка Добрая Душа
Злая тётка
16 Февраля 2021 в 21:24
Пока эти уроды сами не провалятся ... ничего с ними невозможно сделать ... они организованы как секта правящая над всем миром ...
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