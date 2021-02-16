60 минут. Вечерний выпуск. Сергей Лавров: никаких отношений между Россией и ЕС почти не осталось 15.02.2021

В Вашингтоне начались американо-немецкие консультации по проекту "Северный поток-2". Речь еще о 12 миллиардах евро, которые европейские инвесторы уже закопали на дне Балтийского моря и, очевидно, не хотят потерять. Германия пытается предложить Вашингтону некий стратегический пакет, который заставит Байдена отказаться от российских санкций против "Северного потока-2".

Смотрите онлайн 60 минут по горячим следам Вечерний выпуск. Строить или не строить "Северный поток-2" (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.