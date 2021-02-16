Николай Стариков - 14 февраля, недоимпичмент, Хрущев и Китай (16 Февраля 2021)
Опубликовано: 16 Февраля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном прямом эфире моего инстаграмма, что проходит каждую неделю по воскресеньям (с 07.02.2021) в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.
Что из этого вышло – смотрите в видео.
- О празднике 14 февраля и акциях «оппозиции»
- О необходимости выдачи российского гражданства жителям Донбасса
- Про несостоявшийся импичмент Трампу
- Что рекомендует смотреть Николай Стариков
- Про психотропные средства и работу служб
- Почему Хрущев передал Порт-Артур Китаю
- О вербовке иностранными государствами
- Как бороться с фальсификациями на выборах
- Как ЗА ПРАВДУ будет бороться за интересы россиян
- Можно ли снизить ключевую ставку ЦБ
- Про общественное движение ПВО
- О снижении процента по ипотеке и рыночной экономике
- Как должна развиваться IT-индустрия
- Будет ли Россия разрывать отношения с ЕС
- О президентских выборах 2024
- Зачем нужен закон о созыве Конституционного собрания
- Зачем Юлия Навальная уехала в Германию
- Кто такой депутат Бондаренко
- Для чего нужно объединяться на политическом поле
- Где Навальный взял своих подписчиков
- Об интервью либеральным СМИ
- Будет ли национализация приватизированных предприятий
- О ЧВК как инструменте внешней политики
- О роли Конституции в изменении системы
- Для чего нужны поправки к Конституции
- О словаре Патриотов Отечества
- О роликах на экономические темы
- Про задачи новой патриотической партии на выборах 2021
- Как объединённая левая партия будет бороться за права россиян
- О тонкостях подачи информации в СМИ.
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