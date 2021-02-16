В очередном прямом эфире моего инстаграмма, что проходит каждую неделю по воскресеньям (с 07.02.2021) в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.

Что из этого вышло – смотрите в видео.

- О празднике 14 февраля и акциях «оппозиции»

- О необходимости выдачи российского гражданства жителям Донбасса

- Про несостоявшийся импичмент Трампу

- Что рекомендует смотреть Николай Стариков

- Про психотропные средства и работу служб

- Почему Хрущев передал Порт-Артур Китаю

- О вербовке иностранными государствами

- Как бороться с фальсификациями на выборах

- Как ЗА ПРАВДУ будет бороться за интересы россиян

- Можно ли снизить ключевую ставку ЦБ

- Про общественное движение ПВО

- О снижении процента по ипотеке и рыночной экономике

- Как должна развиваться IT-индустрия

- Будет ли Россия разрывать отношения с ЕС

- О президентских выборах 2024

- Зачем нужен закон о созыве Конституционного собрания

- Зачем Юлия Навальная уехала в Германию

- Кто такой депутат Бондаренко

- Для чего нужно объединяться на политическом поле

- Где Навальный взял своих подписчиков

- Об интервью либеральным СМИ

- Будет ли национализация приватизированных предприятий

- О ЧВК как инструменте внешней политики

- О роли Конституции в изменении системы

- Для чего нужны поправки к Конституции

- О словаре Патриотов Отечества

- О роликах на экономические темы

- Про задачи новой патриотической партии на выборах 2021

- Как объединённая левая партия будет бороться за права россиян

- О тонкостях подачи информации в СМИ.

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