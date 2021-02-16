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Николай Стариков. 14 февраля, недоимпичмент, Хрущев и Китай 16.02.2021

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Николай Стариков 16.02.2021. 14 февраля, недоимпичмент, Хрущев и Китай
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Николай Стариков - 14 февраля, недоимпичмент, Хрущев и Китай (16 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном прямом эфире моего инстаграмма, что проходит каждую неделю по воскресеньям (с 07.02.2021) в 18-00, было много разных вопросов от подписчиков моей страницы в соцсети Инстаграм.
Что из этого вышло – смотрите в видео.

 

- О празднике 14 февраля и акциях «оппозиции»
- О необходимости выдачи российского гражданства жителям Донбасса 
- Про несостоявшийся импичмент Трампу
- Что рекомендует смотреть Николай Стариков 
- Про психотропные средства и работу служб 
- Почему Хрущев передал Порт-Артур Китаю
- О вербовке иностранными государствами 
- Как бороться с фальсификациями на выборах
- Как ЗА ПРАВДУ будет бороться за интересы россиян 
- Можно ли снизить ключевую ставку ЦБ
- Про общественное движение ПВО
- О снижении процента по ипотеке и рыночной экономике 
- Как должна развиваться IT-индустрия 
- Будет ли Россия разрывать отношения с ЕС
- О президентских выборах 2024
- Зачем нужен закон о созыве Конституционного собрания
- Зачем Юлия Навальная уехала в Германию
- Кто такой депутат Бондаренко
- Для чего нужно объединяться на политическом поле 
- Где Навальный взял своих подписчиков 
- Об интервью либеральным СМИ
- Будет ли национализация приватизированных предприятий
- О ЧВК как инструменте внешней политики 
- О роли Конституции в изменении системы 
- Для чего нужны поправки к Конституции 
- О словаре Патриотов Отечества 
- О роликах на экономические темы 
- Про задачи новой патриотической партии на выборах 2021 
- Как объединённая левая партия будет бороться за права россиян
- О тонкостях подачи информации в СМИ.

 

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