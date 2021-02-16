Вечер с Соловьевым. Наши границы – это самоограничение. Надо раздвигать наши границы

Эксперты в студии “Время покажет” обсуждают случай в Новосибирске, где водитель сбил женщину с коляской из-за замечания о неправильной парковке; пытаются понять, насколько этична заявка продюсера Яны Рудковской на регистрацию бренда “Гном Гномыч”, под которым ее сын Александр уже несколько лет известен в социальных сетях и СМИ, а также говорят о гранях толерантности на Западе, где грудное вскармливание следует называть человеческим, а беременную женщину — беременным человеком.

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