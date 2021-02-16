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Время покажет. Ребенок или бренд 16.02.2021

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Видео 16.02.2021. Время покажет. Ребенок или бренд
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Видео - Время покажет. Ребенок или бренд (16 Февраля 2021)

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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Эксперты в студии “Время покажет” обсуждают случай в Новосибирске, где водитель сбил женщину с коляской из-за замечания о неправильной парковке; пытаются понять, насколько этична заявка продюсера Яны Рудковской на регистрацию бренда “Гном Гномыч”, под которым ее сын Александр уже несколько лет известен в социальных сетях и СМИ, а также говорят о гранях толерантности на Западе, где грудное вскармливание следует называть человеческим, а беременную женщину  — беременным человеком.

 

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