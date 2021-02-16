Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет. Донбасс на линии огня: шесть лет спустя 16.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 16.02.2021. Время покажет. Донбасс на линии огня: шесть лет спустя
16.02.2021 16.02.2021 16.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 15.02.2021 15.02.2021 14.02.2021 12.02.2021 12.02.2021
Еще

Видео - Время покажет. Донбасс на линии огня: шесть лет спустя (16 Февраля 2021)

22 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 16 Февраля 2021

12 февраля 2015 года лидеры четырех стран — России, Украины, Германии и Франции — подписали Минские соглашения. Достижение этих договоренностей позволило остановить ожесточенные боевые действия в Донбассе и установить хрупкое перемирие. Но на линии соприкосновения до сих пор ведутся боевые действия, а представители украинской власти заявляют о невозможности выполнения Минских соглашений. Почему спустя шесть лет после подписания документа о мире ситуация на юго-востоке Украины так и не решена?

 

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Донбасс на линии огня: шесть лет спустя (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу