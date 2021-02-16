Вечер с Соловьевым. Наши границы – это самоограничение. Надо раздвигать наши границы

12 февраля 2015 года лидеры четырех стран — России, Украины, Германии и Франции — подписали Минские соглашения. Достижение этих договоренностей позволило остановить ожесточенные боевые действия в Донбассе и установить хрупкое перемирие. Но на линии соприкосновения до сих пор ведутся боевые действия, а представители украинской власти заявляют о невозможности выполнения Минских соглашений. Почему спустя шесть лет после подписания документа о мире ситуация на юго-востоке Украины так и не решена?

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