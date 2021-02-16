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Время покажет. Дело о клевете на ветерана 16.02.2021

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Видео 16.02.2021. Время покажет. Дело о клевете на ветерана
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Видео - Время покажет. Дело о клевете на ветерана (16 Февраля 2021)

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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Бабушкинский суд Москвы перенес дело Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко на 20 февраля. На этот же день намечено рассмотрение апелляции в Мосгорсуде на приговор по делу «Ив Роше», условный срок по которому заменили на реальный. В ходе сегодняшнего заседания обвинение попросило суд приговорить подсудимого к штрафу в размере 950 тысяч рублей.

 

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