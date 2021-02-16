Вечер с Соловьевым. Наши границы – это самоограничение. Надо раздвигать наши границы

Время покажет. Донбасс на линии огня: шесть лет спустя

Бабушкинский суд Москвы перенес дело Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко на 20 февраля. На этот же день намечено рассмотрение апелляции в Мосгорсуде на приговор по делу «Ив Роше», условный срок по которому заменили на реальный. В ходе сегодняшнего заседания обвинение попросило суд приговорить подсудимого к штрафу в размере 950 тысяч рублей.

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