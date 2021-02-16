В этом выпуске:

- Мясопереработчики хотят повысить цены для магазинов на 10-15 процентов;

- Льготная ипотека будет продлена до 2024-го;

- Россияне уходят во фриланс. Рынок вольнонаемных рабочих к 2025-му вырастет в 2,5 раза;

- Биометрические данные граждан раздадут частным компаниям;

- Прибыль Роснефти за прошлый год упала на 80%;

- Россия может оказаться за бортом новой мировой экономики, ориентированной на зеленую энергетику;

- Потанин первым из российских олигархов добрался до отметки в 30 миллиардов долларов;

- Топливный кризис добрался до Сибири;

- Крым и Оренбуржье оказались в списке антилидеров по распространению ВИЧ;

- Кабмин выделит 10 миллиардов рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями;

- Власти Казахстана не смогли получить в госсобственность «Буран»;

- Промпроизводство в Европе в декабре упало больше чем на полтора процента по сравнению с ноябрем;

- Индекс JPMorgan, оценивающий уровень беспечности инвесторов, показывает максимальный показатель со времен кризиса доткомов;

- Каталонский рэпер Хасель задержан.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Арест антифашиста. Сибирь без бензина. Потанин не тонет. Галопом по Европам (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.