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Константин Сёмин. Арест антифашиста. Сибирь без бензина. Потанин не тонет. Галопом по Европам 16.02.2021

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Константин Сёмин 16.02.2021. Арест антифашиста. Сибирь без бензина. Потанин не тонет. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Арест антифашиста. Сибирь без бензина. Потанин не тонет. Галопом по Европам (16 Февраля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 16 Февраля 2021

В этом выпуске:
- Мясопереработчики хотят повысить цены для магазинов на 10-15 процентов;
- Льготная ипотека будет продлена до 2024-го;
- Россияне уходят во фриланс. Рынок вольнонаемных рабочих к 2025-му вырастет в 2,5 раза;
- Биометрические данные граждан раздадут частным компаниям;
- Прибыль Роснефти за прошлый год упала на 80%;
- Россия может оказаться за бортом новой мировой экономики, ориентированной на зеленую энергетику;
- Потанин первым из российских олигархов добрался до отметки в 30 миллиардов долларов;
- Топливный кризис добрался до Сибири;
- Крым и Оренбуржье оказались в списке антилидеров по распространению ВИЧ;
- Кабмин выделит 10 миллиардов рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями;
- Власти Казахстана не смогли получить в госсобственность «Буран»;
- Промпроизводство в Европе в декабре упало больше чем на полтора процента по сравнению с ноябрем;
- Индекс JPMorgan, оценивающий уровень беспечности инвесторов, показывает максимальный показатель со времен кризиса доткомов;
- Каталонский рэпер Хасель задержан.

 

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