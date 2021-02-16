Дмитрий Гордон - Винник. Выбитые зубы, спасение от смерти, побег, любовь, нищета, ужин с Меркель (16 Февраля 2021)
Опубликовано: 16 Февраля 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Еще
Интервью Дмитрия Гордона с украинским певцом, композитором, поэтом, исполнителем главных ролей в популярнейших европейских мюзиклах Олегом Винником.
Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Винник. Выбитые зубы, спасение от смерти, побег, любовь, нищета, ужин с Меркель (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.