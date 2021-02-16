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Царьград. Главное. Россию захлестнула волна краж еды из магазинов: рост цен, нищета, безнадега 16.02.2021

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Царьград. Главное 16.02.2021. Россию захлестнула волна краж еды из магазинов: рост цен, нищета, безнадега
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Царьград. Главное - Россию захлестнула волна краж еды из магазинов: рост цен, нищета, безнадега (16 Февраля 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Россию захлестнула волна краж продуктов питания из магазинов и супермаркетов. Торговые сети фиксируют увеличение их числа на 25% год к году. Всего же на потери приходиться до 9% торгового оборота.

 

Если раньше из магазинов в обход касс выносили в основном дорогой алкоголь и сыры, то теперь — мясо птицы, средства для стирки, фрукты и прочее. Положительная динамика воровства, по мнению экспертов, связана с ростом цен, падением доходов населения и распространением касс самообслуживания.

 

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