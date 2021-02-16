Россию захлестнула волна краж продуктов питания из магазинов и супермаркетов. Торговые сети фиксируют увеличение их числа на 25% год к году. Всего же на потери приходиться до 9% торгового оборота.

Если раньше из магазинов в обход касс выносили в основном дорогой алкоголь и сыры, то теперь — мясо птицы, средства для стирки, фрукты и прочее. Положительная динамика воровства, по мнению экспертов, связана с ростом цен, падением доходов населения и распространением касс самообслуживания.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Россию захлестнула волна краж еды из магазинов: рост цен, нищета, безнадега (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.