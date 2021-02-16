Соловьёв LIVE - Тусклый фонарик протеста. Развод России и ЕС неизбежен? Наши с Борисом Якеменко (16 Февраля 2021)
Опубликовано: 16 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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В 20.00 НА СОЛОВЬЁВLIVE
БОРИС ЯКЕМЕНКО В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ СТРИМЕ «НАШИ»
ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
«ТУСКЛЫЙ ФОНАРИК ПРОТЕСТА» или инопланетяне так и не прилетели. Как в России фонариками свергают власть, почему Навальный хамит суду и кому все это нужно?
«БЫЛА БЕЗ РАДОСТИ ЛЮБОВЬ, РАЗЛУКА БУДЕТ БЕЗ ПЕЧАЛИ». Развод России и Европы неизбежен или ... ?
АВТОР НЕИЗВЕСТЕН. Кто и зачем написал за Богомолова «манифест».
Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Тусклый фонарик протеста. Развод России и ЕС неизбежен? Наши с Борисом Якеменко (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.