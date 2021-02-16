Суд над Навальным. Дело клевете. День третий. Прямой эфир

Соловьев отвечает биониклам и лего-человечкам на блокировку своего аккаунта в Clubhouse

Кто стоит за дверью? Навальный, Навальная и фонарики. АРМАГЕДДОНЫЧ

В 20.00 НА СОЛОВЬЁВLIVE

БОРИС ЯКЕМЕНКО В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ СТРИМЕ «НАШИ»

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

«ТУСКЛЫЙ ФОНАРИК ПРОТЕСТА» или инопланетяне так и не прилетели. Как в России фонариками свергают власть, почему Навальный хамит суду и кому все это нужно?

«БЫЛА БЕЗ РАДОСТИ ЛЮБОВЬ, РАЗЛУКА БУДЕТ БЕЗ ПЕЧАЛИ». Развод России и Европы неизбежен или ... ?

АВТОР НЕИЗВЕСТЕН. Кто и зачем написал за Богомолова «манифест».

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Тусклый фонарик протеста. Развод России и ЕС неизбежен? Наши с Борисом Якеменко (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.