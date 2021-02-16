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Соловьёв LIVE. Тусклый фонарик протеста. Развод России и ЕС неизбежен? Наши с Борисом Якеменко 16.02.2021

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Соловьёв LIVE 16.02.2021. Тусклый фонарик протеста. Развод России и ЕС неизбежен? Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Тусклый фонарик протеста. Развод России и ЕС неизбежен? Наши с Борисом Якеменко (16 Февраля 2021)

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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В 20.00 НА СОЛОВЬЁВLIVE 

БОРИС ЯКЕМЕНКО В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ СТРИМЕ «НАШИ» 

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

 

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

«ТУСКЛЫЙ ФОНАРИК ПРОТЕСТА» или инопланетяне так и не прилетели. Как в России фонариками свергают власть, почему Навальный хамит суду и кому все это нужно? 

«БЫЛА БЕЗ РАДОСТИ ЛЮБОВЬ, РАЗЛУКА БУДЕТ БЕЗ ПЕЧАЛИ». Развод России и Европы неизбежен или ... ?

АВТОР НЕИЗВЕСТЕН. Кто и зачем написал за Богомолова «манифест». 

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Тусклый фонарик протеста. Развод России и ЕС неизбежен? Наши с Борисом Якеменко (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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