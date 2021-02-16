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Экс-глава Литовской ССР сделал весьма скандальное заявление. Витаутас Ландсбергис потребовал с России вернуть стране 800 млрд рублей долга.

Бывший чиновник вполне всерьез уверен, что именно на такую сумму Москва нанесла ущерб его государству с 1940 года, когда Литва «была оккупирована» вместе со всей Прибалтикой Советским Союзом.

Смотрите онлайн Политическая Россия "Русские, платите за ваши преступления!": Литва потребовала $800 млрд. у России (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.