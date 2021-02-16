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Политическая Россия. "Русские, платите за ваши преступления!": Литва потребовала $800 млрд. у России 16.02.2021

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Политическая Россия 16.02.2021. "Русские, платите за ваши преступления!": Литва потребовала $800 млрд. у России
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Политическая Россия - "Русские, платите за ваши преступления!": Литва потребовала $800 млрд. у России (16 Февраля 2021)

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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Экс-глава Литовской ССР сделал весьма скандальное заявление. Витаутас Ландсбергис потребовал с России вернуть стране 800 млрд рублей долга.

 

Бывший чиновник вполне всерьез уверен, что именно на такую сумму Москва нанесла ущерб его государству с 1940 года, когда Литва «была оккупирована» вместе со всей Прибалтикой Советским Союзом.

 

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