Суд над Навальным. Дело клевете. День третий. Прямой эфир

Соловьев отвечает биониклам и лего-человечкам на блокировку своего аккаунта в Clubhouse

Кто стоит за дверью? Навальный, Навальная и фонарики. АРМАГЕДДОНЫЧ

Тусклый фонарик протеста. Развод России и ЕС неизбежен? Наши с Борисом Якеменко

ВНИМАНИЕ! На «Соловьев LIVE» огненный стрим Якова Кедми и Романа Голованова «Сила в правде». Старт в 21:30 по мск. Сегодня обсудим:

Гульфик-фюрер против ветерана Игната Артёменко. Новая истерика Навального в суде. Поговорим про проблемы исторической памяти и идеологии в России;

Юля Навальная бежала в Германию. Жена «берлинского пациента» находится под плотной опекой западных спецслужб. Как из неё лепят новую Гуайдо-Тихановскую? И какие уроки по разрушению России ей преподают?

Либералы-глобалисты запускают «Большую перезагрузку». Байден и его команда собирается подчинить себе мир. Отказ от нефти, тотальный контроль через цифровизацию и сокращение числа людей. Что стоит за великим заговором американской элиты?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Суд над Навальным. СБУ обвинила Шария в госизмене. Ложь невзоровых. Кедми. Голованов (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.