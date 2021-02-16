Соловьёв LIVE - Суд над Навальным. СБУ обвинила Шария в госизмене. Ложь невзоровых. Кедми. Голованов (16 Февраля 2021)
Опубликовано: 16 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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ВНИМАНИЕ! На «Соловьев LIVE» огненный стрим Якова Кедми и Романа Голованова «Сила в правде». Старт в 21:30 по мск. Сегодня обсудим:
Гульфик-фюрер против ветерана Игната Артёменко. Новая истерика Навального в суде. Поговорим про проблемы исторической памяти и идеологии в России;
Юля Навальная бежала в Германию. Жена «берлинского пациента» находится под плотной опекой западных спецслужб. Как из неё лепят новую Гуайдо-Тихановскую? И какие уроки по разрушению России ей преподают?
Либералы-глобалисты запускают «Большую перезагрузку». Байден и его команда собирается подчинить себе мир. Отказ от нефти, тотальный контроль через цифровизацию и сокращение числа людей. Что стоит за великим заговором американской элиты?
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