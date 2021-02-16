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Соловьёв LIVE. Суд над Навальным. СБУ обвинила Шария в госизмене. Ложь невзоровых. Кедми. Голованов 16.02.2021

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Соловьёв LIVE 16.02.2021. Суд над Навальным. СБУ обвинила Шария в госизмене. Ложь невзоровых. Кедми. Голованов
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Соловьёв LIVE - Суд над Навальным. СБУ обвинила Шария в госизмене. Ложь невзоровых. Кедми. Голованов (16 Февраля 2021)

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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ВНИМАНИЕ! На «Соловьев LIVE» огненный стрим Якова Кедми и Романа Голованова «Сила в правде». Старт в 21:30 по мск. Сегодня обсудим:

 

Гульфик-фюрер против ветерана Игната Артёменко. Новая истерика Навального в суде. Поговорим про проблемы исторической памяти и идеологии в России;

 

Юля Навальная бежала в Германию. Жена «берлинского пациента» находится под плотной опекой западных спецслужб. Как из неё лепят новую Гуайдо-Тихановскую? И какие уроки по разрушению России ей преподают?

 

Либералы-глобалисты запускают «Большую перезагрузку». Байден и его команда собирается подчинить себе мир. Отказ от нефти, тотальный контроль через цифровизацию и сокращение числа людей. Что стоит за великим заговором американской элиты?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Суд над Навальным. СБУ обвинила Шария в госизмене. Ложь невзоровых. Кедми. Голованов (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
вэл
16 Февраля 2021, 22:43
несколько слов об идеологии о которой говорил Яков Кедми. Необходимо сделать второй шаг в реформе Конституции: 1. вернуть стране историческое имя Империя. 2. отменить реформу Александра второго, который ввёл двойное написание буквы "с" в слове Россия, чем отрезал от страны огромный кусок истории связанный с Киевской Русью и тем самым дал возможность врагам возможность утверждать, что это два разных государства и исторической преемницей Руси является Украина, а не Россия. 3. убрать безликое слово "россиянин", заменив его словом "руСкий" применительно ко всем гражданам "РоСийской Империи". / как основание к этому: высказывания М.Ломоносова, Л.Толстого, И.Бунина, И.Сталина/. Тем самым появится идеология великой империи с многотысячелетней историей, которой можно и нужно будет учить детей в школе, воспитывая патриотов страны.
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