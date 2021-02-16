Вечер с Владимиром Соловьевым (16 Февраля 2021)
Опубликовано: 16 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Устраиваемый подсудимым Навальным спектакль всем уже порядком надоел, если власть ставила задачу просто утомить всех данной персоной, то задача решена. Раз за разом ему дают шанс извиниться перед ветераном войны, а вместо этого идет череда бесконечных оскорблений, которые ставят вопрос не о его психическом здоровье, а о его воспитании. В субботу будет приговор, западные дипломаты если и приходили в суд, то скрытно, а вот западные СМИ практически разрываются.
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