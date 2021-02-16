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Вечер с Владимиром Соловьевым 16.02.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 16.02.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (16 Февраля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 16 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Устраиваемый подсудимым Навальным спектакль всем уже порядком надоел, если власть ставила задачу просто утомить всех данной персоной, то задача решена. Раз за разом ему дают шанс извиниться перед ветераном войны, а вместо этого идет череда бесконечных оскорблений, которые ставят вопрос не о его психическом здоровье, а о его воспитании. В субботу будет приговор, западные дипломаты если и приходили в суд, то скрытно, а вот западные СМИ практически разрываются.

 

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Комментариев: 4
Вовка Добрая Душа
16 Февраля 2021, 21:42
А можете говорить о границах которые не существуют , о тысячах правосеков живущих в промзонах больших городов , о поколении индиго ... ?
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Николай Серый
16 Февраля 2021, 21:48
А где же делся наш комментатор "пессимист" со своими комментами в пол страницы. Аж соскучился!
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Галина
17 Февраля 2021, 00:33
Кто подскажет Соловьеву,пусть выгонит к черту Кургиняна, этого сиплого,ну люди добрые,даже мне,человеку хорошо относящемуся к России, ТОШНИТ ОТ ВАС.
ПОЗОВИТЕ ТАКИХ КАК КАРНАУХОВ ХОТЯ БЫ
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Галина
17 Февраля 2021, 00:36
Хотела написать Кургиняна и Куликова, это беда, какие отвратные, ну блин, вы чего добиваетесь, чтобы от вас тошнило или что бы вас слушали. Вот говорит Карнаухов, уважение и ум и с аргументами. И сопли ,как у Каргиняна и Куликова не долетают
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