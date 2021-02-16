Смотрите в этом выпуске: мощные снегопады накрыли сразу несколько регионов; мошенники пытаются нажиться во время массовой вакцинации от COVID-19; подробности встречи президента с врио губернатора Хабаровского края; активисты ОНФ работают с обращениями россиян, которые поступили Владимиру Путину; на Украине разворачивается битва за учебник истории для 8-го класса.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (16 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.