Михеев. Итоги. Гнездо оппозиции вьют в Германии: Фонарики за Навального отсвечивают в наших дворах 14.02.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" рассуждает о том, каковы будут социальные последствия установления нового мирового порядка, которым бредит мировая элита. Чипирование животных, генные модификации , эксперименты по внедрению технологий искусственного интеллекта уже не по ту сторону экрана компьютерной игры или в кино, а в реальном мире активно разрушают границу между человеком и машиной, открывая возможности для появления постчеловека.

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