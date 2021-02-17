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Михеев. Итоги. Новый мировой порядок: «Зачистка» лишних людей по заказу «золотого миллиарда». Россия не исключение 17.02.2021

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Михеев. Итоги 17.02.2021. Новый мировой порядок: «Зачистка» лишних людей по заказу «золотого миллиарда». Россия не исключение
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Михеев. Итоги - Новый мировой порядок: «Зачистка» лишних людей по заказу «золотого миллиарда». Россия не исключение (17 Февраля 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 17 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" рассуждает о том, каковы будут социальные последствия установления нового мирового порядка, которым бредит мировая элита. Чипирование животных, генные модификации , эксперименты по внедрению технологий искусственного интеллекта уже не по ту сторону экрана компьютерной игры или в кино, а в реальном мире активно разрушают границу между человеком и машиной, открывая возможности для появления постчеловека.

 

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