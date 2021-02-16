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Открытый эфир. Новый Чернобыль на Украине и «"неправильные" американцы» 16.02.2021

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Открытый эфир 16.02.2021. Новый Чернобыль на Украине и «"неправильные" американцы»
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Открытый эфир - Новый Чернобыль на Украине и «"неправильные" американцы» (16 Февраля 2021)

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Опубликовано: 17 Февраля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Преступление без наказания. Верховная Рада хочет официально вписать Майдан в Конституцию как грандиозное событие в истории Украины. Что на самом деле происходило в Киеве ровно 7 лет назад? Почему именно в этот день события преодолели «точку невозврата» - протесты переросли в кровавые столкновения и появились первые жертвы?

 

- Прозрение. 7 лет спустя. Почему некогда фанатичные активисты евромайдана сейчас вдруг разочаровались в пламенных идеалах революции гидности.

 

- Новый Чернобыль? Журналист-расследователь из Германии Виталий Волков с помощью своих источников выяснил - в Бундестаг поступили документы, которые однозначно доказывают: киевские власти берут деньги у Евросоюза на ядерную безопасность, но куда их тратят - неизвестно!

 

- «Это какие-то “неправильные” американцы». Как так получилось, что в США всех сторонников Трампа и защитников традиционных ценностей теперь объявили внутренними террористами?

 

- НАТО будет летать над Крымом? Украинский министр Владислав Криклий предложил северо-атлантическому военному альянсу с пользой использовать воздушное пространство Симферопольского района. То есть по сути пригласил американские бомбардировщики в воздушное пространство России.

 

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