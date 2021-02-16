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Между тем. Импичмент провалился. Что дальше 16.02.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 16.02.2021. Импичмент провалился. Что дальше
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Между тем с Наталией Метлиной - Импичмент провалился. Что дальше (16 Февраля 2021)

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Опубликовано: 17 Февраля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Импичмент провалился, но что дальше? Сделает ли Трамп через 4 года Америку снова великой, или отправится на скамью подсудимых? Отрешить от власти вице-президента? Чем республиканцы собираются отомстить демократам? И правда ли, что новая «охота на ведьм» в США только начинается?

 

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