Импичмент провалился, но что дальше? Сделает ли Трамп через 4 года Америку снова великой, или отправится на скамью подсудимых? Отрешить от власти вице-президента? Чем республиканцы собираются отомстить демократам? И правда ли, что новая «охота на ведьм» в США только начинается?

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