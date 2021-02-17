23-летний сын владельца Русской Медиагруппы Юрий Кисилев (он же ЮрKiss) получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени за "многолетний и плодотворный вклад в культуру". Многолетним вкладом творчество 23-летнего мажора быть никак не может, как и плодотворным - потому что оно позорно даже по меркам российского-шоубизнеса. Откровенный шлак, на который нагоняют массовку - в общем, слуха и голоса нет, а медаль - есть.

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