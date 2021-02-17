В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о полном провале акции «оппозиции» 14 февраля, внезапный отъезд Юлии Навальной в Германию, причины ареста Платошкина, возвращении Ленина из Германии в Россию, деятельности Навального как иностранного агента, преступлении Горбачёва перед Россией.

- О провалившейся акции «оппозиции» с фонариками

- За что арестовали Платошкина

- Кто «привёз» Ленина в Россию

- Почему Навальный – иностранный агент

- В чем преступление Горбачева перед Россией.

Смотрите онлайн Николай Стариков Юля без фонарика. Платошкин. Ленин и немцы (17 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.