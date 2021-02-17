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Николай Стариков. Юля без фонарика. Платошкин. Ленин и немцы 17.02.2021

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Николай Стариков 17.02.2021. Юля без фонарика. Платошкин. Ленин и немцы
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Николай Стариков - Юля без фонарика. Платошкин. Ленин и немцы (17 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 17 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о полном провале акции «оппозиции» 14 февраля, внезапный отъезд Юлии Навальной в Германию, причины ареста Платошкина, возвращении Ленина из Германии в Россию, деятельности Навального как иностранного агента, преступлении Горбачёва перед Россией.

 

- О провалившейся акции «оппозиции» с фонариками
- За что арестовали Платошкина
- Кто «привёз» Ленина в Россию
- Почему Навальный – иностранный агент 
- В чем преступление Горбачева перед Россией.

 

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