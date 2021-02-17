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Соловьёв LIVE. «Лжецы! Гнать поганой метлой!» Соловьёв ответил на обвинения из-за слов о Гитлере 17.02.2021

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Соловьёв LIVE 17.02.2021. «Лжецы! Гнать поганой метлой!» Соловьёв ответил на обвинения из-за слов о Гитлере
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Соловьёв LIVE - «Лжецы! Гнать поганой метлой!» Соловьёв ответил на обвинения из-за слов о Гитлере (17 Февраля 2021)

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Опубликовано: 17 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

"И скажите мне, как я должен относиться к этим псевдо-журналистам, которые засели в "либерастных" СМИ, и которые откровенно клевещут?", - спросил он. Также телеведущий назвал некоторых журналистов лжецами и "пропагандистскими свиньями".

 

Кроме того, Соловьев подчеркнул, что намерен судиться с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Тот ранее потребовал возбудить дело о реабилитации нацизма.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Лжецы! Гнать поганой метлой!» Соловьёв ответил на обвинения из-за слов о Гитлере (17 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
обличитель лжи
17 Февраля 2021, 16:50
...а доблестных павших советских евреев взяли вот так, да и отделили в статистике от остальных еврейских мучеников...скажите,а для чего? Может быть одни были кошерными,а другие просто презренными гоями перед шестиконечной звездой? Как-то павшие советские люди перед всем пострадавшим миром идут единым историческим списком во имя советской Родины...ну,может при рассмотрении личности отдельного жертвенного героя и вспоминают иной раз про его национальность,да и то только для того,чтобы лишний раз подтвердить сплоченность советского народа,без которой бы не состоялась великая Победа!! А вот смелость и отвага фюрера довела до того,что он просто испарился из Берлина со своей фрау,оставив для нюрнбергского суда труп двойника,останки которого с досадой уничтожили только во времена правления Брежнева...ну,а мистифицированный побег германской элиты в разные концы света,включая подледную часть Антарктиды, хорошо известен настоящим историкам,как возрождение нацистского проекта в виде 4-го рейха,за которым стоят падшие ангелы-демоны на земле древних индейцев и прочих земель лягушачьего племени...
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