Кто стоит за дверью? Навальный, Навальная и фонарики. АРМАГЕДДОНЫЧ

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"И скажите мне, как я должен относиться к этим псевдо-журналистам, которые засели в "либерастных" СМИ, и которые откровенно клевещут?", - спросил он. Также телеведущий назвал некоторых журналистов лжецами и "пропагандистскими свиньями".

Кроме того, Соловьев подчеркнул, что намерен судиться с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Тот ранее потребовал возбудить дело о реабилитации нацизма.

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