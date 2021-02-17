В качестве признания того факта, что у Марии Певчих был оральный секс с Навальным, можно трактовать ответ правительства ФРГ на запрос по поводу так называемого «отравления». Ведь если немцы утверждают, что «следы отравляющего вещества в крови, на бутылке и других предметах идентичны», то как ещё можно объяснить попадание «яда» гульфика нижнего белья фюрера ФБК на горлышко вывезенной Марией бутылки из-под воды?

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