В этом выпуске:

- Путин против приватизации по модели 90-х годов;

- Промпроизводители с начала года подняли цены на 3,5 процента;

- В Кремле обсуждают способы увеличить рождаемость;

- Центробанк пытается уберечь граждан от пузыря, надувающегося на мировых фондовых рынках;

- Мигрантов на полях заменят студентами;

- В Нижневартовске полиция показала школьникам, как разгонять протестные акции;

- За информацию об иноагентах теперь будут штрафовать;

- Водители Яндекс.Такси готовят череду забастовок;

- На Соловьева написали жалобу;

- Продажи новых автомобилей в Евросоюзе упали на четверть;

- Реальные доходы немцев упали впервые за 10 с лишним лет;

- В Мьянме протестующие перегородили автомобилями улицы крупнейшего города Янгона;

- В Испании сразу в нескольких городах массовые акции в поддержку рэпера-коммуниста Хаселя.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Продуктовые карточки. Приватизация по Путину. Косил ли Гитлер? Галопом по Европам (17 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.