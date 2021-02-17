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Константин Сёмин. Продуктовые карточки. Приватизация по Путину. Косил ли Гитлер? Галопом по Европам 17.02.2021

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Константин Сёмин 17.02.2021. Продуктовые карточки. Приватизация по Путину. Косил ли Гитлер? Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Продуктовые карточки. Приватизация по Путину. Косил ли Гитлер? Галопом по Европам (17 Февраля 2021)

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Опубликовано: 17 Февраля 2021

В этом выпуске:
- Путин против приватизации по модели 90-х годов;
- Промпроизводители с начала года подняли цены на 3,5 процента;
- В Кремле обсуждают способы увеличить рождаемость;
- Центробанк пытается уберечь граждан от пузыря, надувающегося на мировых фондовых рынках;
- Мигрантов на полях заменят студентами;
- В Нижневартовске полиция показала школьникам, как разгонять протестные акции;
- За информацию об иноагентах теперь будут штрафовать;
- Водители Яндекс.Такси готовят череду забастовок;
- На Соловьева написали жалобу;
- Продажи новых автомобилей в Евросоюзе упали на четверть;
- Реальные доходы немцев упали впервые за 10 с лишним лет;
- В Мьянме протестующие перегородили автомобилями улицы крупнейшего города Янгона;
- В Испании сразу в нескольких городах массовые акции в поддержку рэпера-коммуниста Хаселя.

 

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