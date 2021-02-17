В эфире NEWSONE большое политическое ток-шоу “Украинский формат” с Виталием Диким и Дианой Панченко.

Гости:



– Цыбулько Владимир, политолог

– Ивченко Вадим, народный депутат Украины, фракция ВО "Батькивщина"

– Павленко Юрий, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

– Качный Александр, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

– Герман Анна, народный депутат Украины V, VI созывов

– Лукаш Елена, юрист

– Плачкова Татьяна, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

– Атаманюк Юрий, экономист

– Чаплыга Михаил, политический эксперт

– Василенко Никита, профессор, медиа-эксперт

– Паламар Ирина, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз"

– Кравченко Сергей, глава Национальной медицинской палаты Украины, директор ГП «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов».

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