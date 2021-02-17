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Украинский формат 17.02.2021

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Украинский формат 17.02.2021
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Украинский формат (17 Февраля 2021)

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Украинский формат
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Опубликовано: 17 Февраля 2021

Ведущие: Василий Голованов

В эфире NEWSONE большое политическое ток-шоу “Украинский формат” с Виталием Диким и Дианой Панченко.
Гости:


– Цыбулько Владимир, политолог
– Ивченко Вадим, народный депутат Украины, фракция ВО "Батькивщина"
– Павленко Юрий, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
– Качный Александр, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
– Герман Анна, народный депутат Украины V, VI созывов
– Лукаш Елена, юрист
– Плачкова Татьяна, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
– Атаманюк Юрий, экономист
– Чаплыга Михаил, политический эксперт
– Василенко Никита, профессор, медиа-эксперт
– Паламар Ирина, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз"
– Кравченко Сергей, глава Национальной медицинской палаты Украины, директор ГП «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов».

 

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