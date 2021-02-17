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Время покажет 17.02.2021
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Время покажет (17 Февраля 2021)

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Опубликовано: 17 Февраля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

История с требованием освободить Навального совершенно незаконна, ничего европейцы требовать не могут, они серьезно превышают свои полномочия. Это значит, что речь идет не о юридических процедурах, а о политическом заказе, который там готовы реализовать по отношению к России и к отдельным ее персонам. В тот момент, когда самолёт с Навальным на борту взял курс на Германию, он закончился как российский политик, не успев им даже стать.

 

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