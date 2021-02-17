Место встречи - Связанные одной целью (17 Февраля 2021)
Опубликовано: 17 Февраля 2021
Ведущие: Андрей Норкин
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Решения Европейского суда абсолютно обязательны для Российской Федерации. Как Совет Европы собирается вызволять Навального из Российского СИЗО? Европейский суд пришел к выводу, что приговор Навальному был необоснованным. Почему европейцы недовольны запретом на участие школьников в несанкционированных митингах? Можно ли привить патриотизм методом кнута? И как вырастить патриотов с детского сада.
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