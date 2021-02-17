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Место встречи. Связанные одной целью 17.02.2021

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Место встречи 17.02.2021. Связанные одной целью
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Место встречи - Связанные одной целью (17 Февраля 2021)

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Опубликовано: 17 Февраля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Решения Европейского суда абсолютно обязательны для Российской Федерации. Как Совет Европы собирается вызволять Навального из Российского СИЗО? Европейский суд пришел к выводу, что приговор Навальному был необоснованным. Почему европейцы недовольны запретом на участие школьников в несанкционированных митингах? Можно ли привить патриотизм методом кнута? И как вырастить патриотов с детского сада.

 

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Комментариев: 2
Евдоким Лукорнин
17 Февраля 2021, 21:49
Надеждин. Блядь. Какого хера ему дают изливать своё говно по полчаса?
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Евдоким Лукорнин
17 Февраля 2021, 22:00
Самые правильные решения это решения простые. Убить всех, кто за Навального, и закрыть вопрос.
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