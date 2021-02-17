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Президент Путин сегодня, на встрече с главами парламентских фракций, сделал ряд важный концептуальных заявлений. По его мнению, близость парламентских выборов «повышает градус дискуссии» в российском обществе.

Владимир Путин считает, что люди в России «не просто ждут, а справедливо требуют зримых результатов и перемен». Каких Вы ждете перемен? В чем они должны заключаться? Каких результатов от власти ожидаете лично Вы? Эти и другие важные вопросы обсуждаем в «Царьград.Главное».

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