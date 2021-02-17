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Царьград. Главное. Важные заявления Путина: люди требуют зримых результатов и перемен 17.02.2021

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Царьград. Главное 17.02.2021. Важные заявления Путина: люди требуют зримых результатов и перемен
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Царьград. Главное - Важные заявления Путина: люди требуют зримых результатов и перемен (17 Февраля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 17 Февраля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Президент Путин сегодня, на встрече с главами парламентских фракций, сделал ряд важный концептуальных заявлений. По его мнению, близость парламентских выборов «повышает градус дискуссии» в российском обществе.

 

Владимир Путин считает, что люди в России «не просто ждут, а справедливо требуют зримых результатов и перемен». Каких Вы ждете перемен? В чем они должны заключаться? Каких результатов от власти ожидаете лично Вы? Эти и другие важные вопросы обсуждаем в «Царьград.Главное».

 

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