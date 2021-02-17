Из семи европейских судей сломать удалось четверых, трое понимали всю порочность принимаемого по Навальному решения. Запад паникует, работает быстро, грубо, неуклюже, а в субботу тем временем суд может определить сегодняшнее заявление ЕСПЧ как попытку давления.

Паника связана с тем, что узника совести из блогера не получилось слепить, митинги в его защиту были не только неяркими, но и ниспадающими, а использовать суд как трибуну для политических заявлений он не смог.

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