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Политическая Россия. Зачем и кому нужна Прибалтика? Литва и Латвия планируют агрессию против России 17.02.2021

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Политическая Россия 17.02.2021. Зачем и кому нужна Прибалтика? Литва и Латвия планируют агрессию против России
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Политическая Россия - Зачем и кому нужна Прибалтика? Литва и Латвия планируют агрессию против России (17 Февраля 2021)

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Опубликовано: 17 Февраля 2021

Президент Латвии Эгил Левитс провел видеобеседу со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. Беседа состоялась по случаю столетия со дня установления де-юре межгосударственных отношений.

 

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