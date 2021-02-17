"Русские, платите за ваши преступления!": Литва потребовала $800 млрд. у России

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Президент Латвии Эгил Левитс провел видеобеседу со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. Беседа состоялась по случаю столетия со дня установления де-юре межгосударственных отношений.

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