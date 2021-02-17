Политическая Россия - Зачем и кому нужна Прибалтика? Литва и Латвия планируют агрессию против России (17 Февраля 2021)
Опубликовано: 17 Февраля 2021
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Президент Латвии Эгил Левитс провел видеобеседу со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. Беседа состоялась по случаю столетия со дня установления де-юре межгосударственных отношений.
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