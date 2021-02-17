Соловьёв LIVE - Анатолий Шарий о госизмене, "иностранных агентах" и о том, как Зеленский стал хуже Порошенко (17 Февраля 2021)
Опубликовано: 17 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Запрет "Партии Шария" на Украине, обвинения СБУ в госизмене. Как Зеленский стал ухудшенной версией Порошенко? На связи со студией – украинский блогер Анатолий Шарий. Ведущий "Вестей ФМ" – Владимир Соловьёв.
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