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Соловьёв LIVE. Анатолий Шарий о госизмене, "иностранных агентах" и о том, как Зеленский стал хуже Порошенко 17.02.2021

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Соловьёв LIVE 17.02.2021. Анатолий Шарий о госизмене, "иностранных агентах" и о том, как Зеленский стал хуже Порошенко
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Соловьёв LIVE - Анатолий Шарий о госизмене, "иностранных агентах" и о том, как Зеленский стал хуже Порошенко (17 Февраля 2021)

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Опубликовано: 17 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Запрет "Партии Шария" на Украине, обвинения СБУ в госизмене. Как Зеленский стал ухудшенной версией Порошенко? На связи со студией – украинский блогер Анатолий Шарий. Ведущий "Вестей ФМ" – Владимир Соловьёв.

 

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