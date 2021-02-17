«Лжецы! Гнать поганой метлой!» Соловьёв ответил на обвинения из-за слов о Гитлере

Ставим на место «Дождь» и его лего-девочек. Подкидываем настоящий материал для Fake News

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Запрет "Партии Шария" на Украине, обвинения СБУ в госизмене. Как Зеленский стал ухудшенной версией Порошенко? На связи со студией – украинский блогер Анатолий Шарий. Ведущий "Вестей ФМ" – Владимир Соловьёв.

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