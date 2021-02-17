Смотрите в этом выпуске: подробности встречи Владимира Путина с лидерами парламентских фракций; в Оренбурге открыли центр для одаренных детей "Гагарин"; мощные снегопады в разных регионах России и аномальные морозы в США; в четырех регионах России задержаны исламисты, готовившие теракты; в Казани поборются с теми, кто не хочет платить за парковку; к МКС причалил корабль "Прогресс" с грузом воды, топлива и научного оборудования; гостем программы «Док-Ток» станет автор манифеста «Похищение Европы 2.0» Константин Богомолов.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (17 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.