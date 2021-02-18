Политическая Россия - Вместо протеста ФБК слепили пирожок с ничем (18 Февраля 2021)
Опубликовано: 18 Февраля 2021
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В студии PolitRussia Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
Фонарный протест: как прошла акция 14 февраля?
Какова специфика протестов в России?
Что оппозиция может предложить молодёжи? Есть ли позитивные программы на перспективу?
Как ФБК манипулирует на догматах о справедливости?
Почему «блогер» – самое подходящее слово для Навального?
Об идеях Платошкина и оппозиции в целом.
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