Зачем и кому нужна Прибалтика? Литва и Латвия планируют агрессию против России

В студии PolitRussia Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Фонарный протест: как прошла акция 14 февраля?

Какова специфика протестов в России?

Что оппозиция может предложить молодёжи? Есть ли позитивные программы на перспективу?

Как ФБК манипулирует на догматах о справедливости?

Почему «блогер» – самое подходящее слово для Навального?

Об идеях Платошкина и оппозиции в целом.

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