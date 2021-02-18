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Политическая Россия. Вместо протеста ФБК слепили пирожок с ничем 18.02.2021

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Политическая Россия 18.02.2021. Вместо протеста ФБК слепили пирожок с ничем
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Политическая Россия - Вместо протеста ФБК слепили пирожок с ничем (18 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 18 Февраля 2021

В студии PolitRussia Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

 

Фонарный протест: как прошла акция 14 февраля? 

Какова специфика протестов в России?
Что оппозиция может предложить молодёжи? Есть ли позитивные программы на перспективу?
Как ФБК манипулирует на догматах о справедливости? 
Почему «блогер» – самое подходящее слово для Навального?
Об идеях Платошкина и оппозиции в целом.

 

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