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Открытый эфир. Аморальная мировая революция и бизнес войны Навального 17.02.2021

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Открытый эфир 17.02.2021. Аморальная мировая революция и бизнес войны Навального
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Открытый эфир - Аморальная мировая революция и бизнес войны Навального (17 Февраля 2021)

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Опубликовано: 18 Февраля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Влип в историю. Зачем на западе пытаются обелить неонацистское прошлое блогера Навального? А американские кураторы, уже не стесняясь, заявляют, что главная цель поддержки пятой колонны в нашей стране - это развалить Россию?

 

- Кто регулярно пополняет электронный кошелек скандального блогера? За что в день суда по делу Ив Роше ему перечислили за две минуты 700 миллионов рублей в криптовалюте?

 

- Мальчик по вызову. Как еще в нулевые бывшие олигархи из 90-х во главе с Ходорковским использовали Навального для бизнес войн? Сколько стоили пиар-атаки блогера на российские корпорации-гиганты?

 

- Позвони мне, позвони! Сколько готовы выложить украинские власти за телефонный разговор Байдена и Зеленского, который до сих пор не состоялся? Почему лоббисты просят за это двойную цену наличными?

 

- Аморальная мировая революция - зачем госсекретарь США Энтони Блинкен велел поднять радужные флаги над всеми посольствами Америки? С какой целью президент Джо Байден подписал указ о защите ЛГБТ-сообществ по всему миру?

 

- В России завершены испытания новой системы предупреждения о ракетном ударе. На что способен ее наземный эшелон и как далеко может заглянуть - космический?

 

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