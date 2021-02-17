Открытый эфир. Оценки за любовь к Киеву и «сонный Джо» разбушевался 11.02.2021

Открытый эфир. Кто готовит людей на митинги и дальнейшая судьба минских договоренностей 15.02.2021

- Влип в историю. Зачем на западе пытаются обелить неонацистское прошлое блогера Навального? А американские кураторы, уже не стесняясь, заявляют, что главная цель поддержки пятой колонны в нашей стране - это развалить Россию?

- Кто регулярно пополняет электронный кошелек скандального блогера? За что в день суда по делу Ив Роше ему перечислили за две минуты 700 миллионов рублей в криптовалюте?

- Мальчик по вызову. Как еще в нулевые бывшие олигархи из 90-х во главе с Ходорковским использовали Навального для бизнес войн? Сколько стоили пиар-атаки блогера на российские корпорации-гиганты?

- Позвони мне, позвони! Сколько готовы выложить украинские власти за телефонный разговор Байдена и Зеленского, который до сих пор не состоялся? Почему лоббисты просят за это двойную цену наличными?

- Аморальная мировая революция - зачем госсекретарь США Энтони Блинкен велел поднять радужные флаги над всеми посольствами Америки? С какой целью президент Джо Байден подписал указ о защите ЛГБТ-сообществ по всему миру?

- В России завершены испытания новой системы предупреждения о ракетном ударе. На что способен ее наземный эшелон и как далеко может заглянуть - космический?

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