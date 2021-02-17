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Между тем. Движущая сила: службе горючего - 85 17.02.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 17.02.2021. Движущая сила: службе горючего - 85
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Между тем с Наталией Метлиной - Движущая сила: службе горючего - 85 (17 Февраля 2021)

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Опубликовано: 18 Февраля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Эту Службу во время Великой Отечественной называли кровеносной системой войны. Что сегодня представляет собой Управление ракетного топлива и горючего Минобороны России, и какие этапы развития ему еще предстоит пройти? Как специалисты Службы горючего участвуют в миротворческих миссиях и как помогают в чрезвычайных ситуациях?

 

Что такое химмотология, чем «кормят» ракеты и как можно одновременно заправить 20 военных самолетов? Какие новые технологии применяют на современных топливозаправочных комплексах и чем удивила Служба горючего на масштабных учениях «Кавказ-2020»?

 

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