Между тем с Наталией Метлиной - Движущая сила: службе горючего - 85 (17 Февраля 2021)
Опубликовано: 18 Февраля 2021
Ведущие: Наталья Метлина
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Эту Службу во время Великой Отечественной называли кровеносной системой войны. Что сегодня представляет собой Управление ракетного топлива и горючего Минобороны России, и какие этапы развития ему еще предстоит пройти? Как специалисты Службы горючего участвуют в миротворческих миссиях и как помогают в чрезвычайных ситуациях?
Что такое химмотология, чем «кормят» ракеты и как можно одновременно заправить 20 военных самолетов? Какие новые технологии применяют на современных топливозаправочных комплексах и чем удивила Служба горючего на масштабных учениях «Кавказ-2020»?
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