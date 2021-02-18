Ставим на место «Дождь» и его лего-девочек. Подкидываем настоящий материал для Fake News

Анатолий Шарий о госизмене, "иностранных агентах" и о том, как Зеленский стал хуже Порошенко

Эксклюзив Полного Контакта! Владимир Жириновский в эфире Соловьев Live. «Уже много лет Рашкин и некоторые другие коммунисты впрямую сотрудничают с представителями Навального, помогают им участвовать в выборах, быть наблюдателями, сотрудничают и так далее. Это что такое?»

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Авантюрист и диверсант!» Жириновский призвал к жестким мерам против сторонников Навального (18 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.