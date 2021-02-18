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Соловьёв LIVE. «Авантюрист и диверсант!» Жириновский призвал к жестким мерам против сторонников Навального 18.02.2021

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Соловьёв LIVE 18.02.2021. «Авантюрист и диверсант!» Жириновский призвал к жестким мерам против сторонников Навального
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Соловьёв LIVE - «Авантюрист и диверсант!» Жириновский призвал к жестким мерам против сторонников Навального (18 Февраля 2021)

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Опубликовано: 18 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Эксклюзив Полного Контакта! Владимир Жириновский в эфире Соловьев Live. «Уже много лет Рашкин и некоторые другие коммунисты впрямую сотрудничают с представителями Навального, помогают им участвовать в выборах, быть наблюдателями, сотрудничают и так далее. Это что такое?»

 

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