Соловьёв LIVE - «Авантюрист и диверсант!» Жириновский призвал к жестким мерам против сторонников Навального (18 Февраля 2021)
Опубликовано: 18 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Эксклюзив Полного Контакта! Владимир Жириновский в эфире Соловьев Live. «Уже много лет Рашкин и некоторые другие коммунисты впрямую сотрудничают с представителями Навального, помогают им участвовать в выборах, быть наблюдателями, сотрудничают и так далее. Это что такое?»
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