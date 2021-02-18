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Политическая Россия. Провал акций навальнят показал зрелость общества 18.02.2021

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Политическая Россия 18.02.2021. Провал акций навальнят показал зрелость общества
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Политическая Россия - Провал акций навальнят показал зрелость общества (18 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 18 Февраля 2021

Взрослость российского общества показал крах январских акций в поддержку Навального, которые пытались организовать подельники фюрера. Если рассматривать произошедшее в качестве экзамена на зрелость, то мы его сдали. А если считать, что Запад пытался экзаменовать нас на внушаемость и готовность следовать «актуальному дискурсу», то тут результат вышел провальным – для экзаменаторов.

 

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